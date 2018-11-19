Представитель министерства: Уровень покрытия спроса на зерно планируется довести до 60%

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ "Целью Центра аграрных исследований при министерстве сельского хозяйства является повышение уровня удовлетворенности спроса страны на продовольственные товары до 100%".

Как сообщает Report, об этом сказал директор центра Пярвиз Гаджиев.

По его словам, после полного погашения внутреннего спроса можно думать об экспорте.

"Мы хотим повысить уровень покрытия спроса на некоторые продукты, в том числе спроса на зерно пока что на 60%, на мясо - до 90%. После чего мы планируем меры в связи с экспортом", - добавил он.