Председатель ассоциации: В страну необходимо завезти продуктивные породы пчел

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ "Продуктивность пчелиных пород, разводимых в Азербайджане, низкая".

Об этом сообщил Report председатель Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасратов.

"Несмотря на большую численность пчел, количество производимого меда невелико вследствие болезней, деградации местных пород пчел, появления у них агрессивности, что отрицательно сказывается на производительности. Для ее повышения необходима селекция пчел, однако для этого требуются годы, или же при поддержке государства следует завезти в страну продуктивные породы пчел. Некоторые импортируют их контрабандным путем", - сказал он.

Глава ассоциации также отметил, что в Азербайджане нет ветеринарного специалиста по пчелам и лабораторий, большинство необходимых лекарств не производится в стране: "Все это замедляет развитие пчеловодства, существует необходимость в глобализации. Нам надо перейти от микро-пчеловодства к промышленному пчеловодству".