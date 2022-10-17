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Председатель Ассоциации: Азербайджан потерял один из основных рынков экспорта хурмы

Председатель Ассоциации: Азербайджан потерял один из основных рынков экспорта хурмы Из-за российско-украинского конфликта поставки хурмы из Азербайджана в Украину, являющуюся одним из основных рынков экспорта хурмы, практически прекратились.
АПК
17 октября 2022 г. 18:47
Председатель Ассоциации: Азербайджан потерял один из основных рынков экспорта хурмы

Из-за российско-украинского конфликта поставки хурмы из Азербайджана в Украину, являющуюся одним из основных рынков экспорта хурмы, практически прекратились.

Об этом Report сообщил глава Ассоциации производителей и экспортеров хурмы Азербайджана Гадир Юсифов.

По его словам, две страны имеют основную долю на рынке экспорта хурмы - это Россия и Украина: "Ежегодно Азербайджан экспортировал в Украину 25-30 тысяч тонн хурмы. Однако из-за российско-украинского конфликта мы, можно сказать, потеряли украинский рынок”.

Напомним, что в 2021 году Азербайджан экспортировал 174 тыс. 158 тонн хурмы на сумму 125 млн 895 тыс. долларов США. Это на 124 тонны (0,09%) больше в количественном и на 34 млн 309 тыс. долларов США (37,4 %) - в стоимостном выражении по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

За 8 месяцев этого года Азербайджан экспортировал 39 тыс. 075 тонн хурмы на сумму 29 млн 669 тыс. долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Assosiasiya sədri: “Azərbaycan xurma ixracında əsas bazarlardan birini itirib”  

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