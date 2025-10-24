Предприниматели смогут арендовать земли в еще четырех освобожденных районах

В Азербайджане планируется провести конкурс по сдаче в аренду субъектам предпринимательства сельскохозяйственных угодий в освобожденных Зангиланском, Губадлинском, Агдамском и Агдеринском районах.

Об этом Report сообщила замминистра сельского хозяйства Ильхама Гадимова.

Она напомнила, что с 1 сентября, в соответствии с указом президента страны, объявлен конкурс на аренду более 4 000 га земель предпринимателям в деоккупированных Ходжавендском, Ходжалинском и Лачынском районах: "Прием документов завершился 15 октября. На сегодняшний день зарегистрировано 68 заявок".

Замминистра подчеркнула, что предложения оценивает специальная конкурсная комиссия: "По итогам конкурса будет принято решение о предоставлении земельных участков в аренду отобранным участникам".