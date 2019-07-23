Правление ОАО "Аграрные заготовки и снабжение" сформировано - ЭКСКЛЮЗИВ

Министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов подписал приказ о назначении членов правления ОАО "Аграрные заготовки и снабжение".

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, в соответствии с приказом, председателем акционерного общества стала Лейла Мамедова, директор Государственной аграрной торговой компании.

Рашад Бабаев и Сархан Сарханов были назначены членами правления.

Кабинет министров 4 июля утвердил устав акционерного общества. Согласно документу, руководство и контроль за новой структурой осуществляет правление в составе трех человек, которых назначает и освобождает от должности министр.

ОАО "Аграрные заготовки и снабжение" является правопреемником зарегистрированного в октябре 2016 года ОАО "Заготовки и снабжение продовольственными товарами". Уставный капитал новой коммерческой структуры составляет 6 млн манатов.