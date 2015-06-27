Правительство Армении будет доплачивать за электричество до окончания аудита "Электросетей"

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Правительство Армении до завершения аудита в компании "Электрические сети Армении" возьмет на себя "груз повышения тарифов" на электроэнергию. Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил президент республики Серж Саргсян.

"Предлагаю выбрать авторитетную международную консалтинговую компанию, имеющую большой опыт в сфере энергетики, и поручить ей с привлечением аудиторской компании ответить на следующие вопросы - насколько обосновано повышение энерготарифов, какие угрозы грозят энергосистеме в случае неповышения тарифов", - заявил Саргсян накануне на совещании с ответственными за энергетическую политику страны.

"Уверен, что аннулирование решения о повышении энерготарифов крайне опасно, - заявил президент. - Таким образом, до составления этой компанией заключения правительство возьмет на себя весь груз повышения тарифов".

С 19 июня в Ереване начались крупномасштабные акции протеста против подорожания электроэнергии.