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Поставки продукции АПК из России в Азербайджан превысили $720 млн

Поставки продукции АПК из России в Азербайджан превысили $720 млн Россия за 11 месяцев 2024 года увеличила поставки продукции АПК в Азербайджан на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до свыше $720 млн.
АПК
14 января 2025 г. 15:09
Поставки продукции АПК из России в Азербайджан превысили $720 млн

Россия за 11 месяцев 2024 года увеличила поставки продукции АПК в Азербайджан на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до более чем $720 млн.

Как сообщает Report такие данные приводит центр "Агроэкспорт".

Центр указывает, что в топ-5 поставок вошли: пшеница (31%), подсолнечное масло (7%), шоколад (7%), мучные кондитерские изделия и сахар (4%), маргарин (3%).

"Азербайджан является важным и перспективным рынком для российских экспортеров благодаря растущему спросу и тесным торговым связям", - подчеркивается Агроэкспорт.

Отметим, что товарооборот продукции АПК между Азербайджаном и РФ в 2023 году достиг исторически рекордного уровня и превысил $1,5 млрд.

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