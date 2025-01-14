Поставки продукции АПК из России в Азербайджан превысили $720 млн

Россия за 11 месяцев 2024 года увеличила поставки продукции АПК в Азербайджан на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до свыше $720 млн.

Россия за 11 месяцев 2024 года увеличила поставки продукции АПК в Азербайджан на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до более чем $720 млн.

Как сообщает Report такие данные приводит центр "Агроэкспорт".

Центр указывает, что в топ-5 поставок вошли: пшеница (31%), подсолнечное масло (7%), шоколад (7%), мучные кондитерские изделия и сахар (4%), маргарин (3%).

"Азербайджан является важным и перспективным рынком для российских экспортеров благодаря растущему спросу и тесным торговым связям", - подчеркивается Агроэкспорт.

Отметим, что товарооборот продукции АПК между Азербайджаном и РФ в 2023 году достиг исторически рекордного уровня и превысил $1,5 млрд.