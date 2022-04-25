Посол: Таджикистан намерен укреплять сотрудничество с Азербайджаном в сфере АПК

Таджикистан намерен укреплять отношения и перенимать опыт Азербайджана в сфере агропромышленного комплекса.
Как сообщает Report, об этом заявил посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли в ходе круглого стола, посвященного 30-летию установления дипотношений между этими странами, в Центре анализа международных отношений (ЦАМО).
"Мы выступаем за тесное сотрудничество с Южным Кавказом, это очень выгодный регион для сотрудничества. Мы выступаем за стабильный регион Южного Кавказа",- подчеркнул он.
Посол добавил, что в рамках сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном "на рассмотрении есть ряд инвестиционных проектов".