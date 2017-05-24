 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посол Израиля обсудил в Нахчыване сотрудничество в сфере сельского хозяйства

    В ходе визита дипломат также выступил с лекцией об азербайджано-израильских отношениях в Нахчыванском государственном университете© Report.az

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Посол Израиля в Азербайджане Дан Став находится с визитом в Нахчыванской автономной республике.

    Как сообщили Report в посольстве Израиля в Азербайджане, в ходе визита Д. Став провел встречу с председателем Верховного Совета автономной республики Васифом Талыбовым и обсудил с ним потенциал для сотрудничества, особенно в сфере сельского хозяйства, управления водными ресурсами, здравоохранения и туризма.

    Посол также встретился с министрами сельского хозяйства и здравоохранения, представителями бизнес кругов Нахчывана. Вместе с министром здравоохранения автономной реcпублики Ниязи Новрузовым Дан Став побывал в Нахчыванской центральной больнице.

    В ходе визита дипломат также выступил с лекцией об азербайджано-израильских отношениях в Нахчыванском государственном университете.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi