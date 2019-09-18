Посол: Азербайджан и Таджикистан намерены развивать сотрудничество в агросекторе

Азербайджан и Таджикистан могут подписать ряд документов о развитии двусторонних отношений.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли.

По словам посла, между Азербайджаном и Таджикистаном разработан ряд документов по развитию деловых отношений, в том числе развитию аграрного сектора: "Сейчас они на стадии рассмотрения".

В январе-августе этого года товарооборот Азербайджана с Таджикистаном составил 2,135 млн долларов. Это на 1,215 млн долларов или 36,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт составил 99,6% общего товарооборота.