Полиция: Взрыв в столице Таиланда был терактом

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Взрыв, прогремевший в понедельник в деловом центре столицы Таиланда, был терактом, заявил журналистам представитель местной полиции. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По последним данным, жертвами взрыва стали 15 человек, более 80 пострадали.

Представитель полиции также сообщил, что было найдено еще одно взрывное устройство. В настоящее время его разминируют саперы.

Мощный взрыв произошел на перекрестке Ратчапрасонг в деловой и туристической части города в непосредственной близости от крупных магазинов и главного индуистского святилища. На месте работает следственная группа во главе с начальником городского управления полиции Бангкока.