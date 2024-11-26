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Подведены итоги деятельности Агентства аграрного кредитования и развития за 10 месяцев

Подведены итоги деятельности Агентства аграрного кредитования и развития за 10 месяцев В январе-октябре текущего года Агентство аграрного кредитования и развития при Министерстве сельского хозяйства предоставило 3 360 физическим и юридическим лицам льготные кредиты на сумму 63,4 млн манатов.
АПК
26 ноября 2024 г. 13:43
Подведены итоги деятельности Агентства аграрного кредитования и развития за 10 месяцев

В январе-октябре текущего года Агентство аграрного кредитования и развития при Министерстве сельского хозяйства предоставило 3 360 физическим и юридическим лицам льготные кредиты на сумму 63,4 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Из них 48,3 млн манатов - кредиты на технику и оборудование, а 15,1 млн манатов - на другие цели, в основном микрокредиты.

Кроме того, в течение 10 месяцев Агентство выделило 15,2 млн манатов на приобретение 5 208 племенных животных (4 410 голов крупного рогатого скота, 798 голов мелкого рогатого скота).

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Версия на азербайджанском языке Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin 10 aylıq fəaliyyətinin yekunları məlum olub

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