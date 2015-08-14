Почти 240 тыс. нелегалов прибыли в Европу через Средиземное море

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Число нелегальных мигрантов, ищущих убежища в Европе и с этой целью пересекающих Средиземное море, в 2015 году достигло 237 тыс. человек. Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в пятницу в Международной организации по миграции (МОМ).

При этом за весь 2014 год было зафиксировано лишь 219 тыс. нелегалов.

МОМ прогнозирует увеличение числа нелегальных мигрантов, прибывающих в Европу до 250 тыс. человек уже к концу августа.

По оценке МОМ, по меньшей мере 2,3 тыс. нелегалов утонули в этом году при попытках добраться до Европы через Средиземное море.