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Платформа DigitalAgro позволила улучшить мониторинг агросектора в Азербайджане

Платформа DigitalAgro позволила улучшить мониторинг агросектора в Азербайджане Пандемия коронавируса внесла свои коррективы и оказала существенное влияние на агропромышленный сектор.
АПК
6 мая 2022 г. 12:51
Платформа DigitalAgro позволила улучшить мониторинг агросектора в Азербайджане

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы и оказала существенное влияние на агропромышленный сектор.

Как передает Report, об этом заявил представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Торреро Кульен на международной конференции по цифровизации сельского хозяйства в Баку.

"Главная цель - обеспечить мир необходимыми продуктами. Сегодня в мире очень много людей, который все еще голодают. Сегодняшняя ситуация в мире усугубила положение с зерновыми, но мы пытаемся найти решение", отметил представитель ФАО.

По его словам, применение современных цифровых технологий может помочь развить сферу сельского хозяйства, в частности обеспечивать фермеров необходимой информацией: "Цифровые технологии проявили себя и во время пандемии. Однако для достижения данных целей важна коллективная работа. "Нам нужно учиться друг у друга и находить правильные решения".

Представитель ФАО также подчеркнул действия Азербайджана в этой сфере.

В свою очередь директор Центра аграрной науки и инноваций Акбар Аббасов рассказал о создании в Азербайджане сельскохозяйственной платформы DigitalAgro, которая призвана стать основой для контроля информации сельского хозяйства: "При наличии правильной системы можно получить информацию одним кликом. Так благодаря этой платформе можно получить всю информацию о том или ином участке земли, о культурах, которые там можно сажать, и многое другое".

В целом, он рассказал обо всех преимуществах данной платформы, отметив, что она позволила существенно улучшить мониторинг агросектора в стране.

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