Первому азербайджанскому производителю комплексных водорастворимых удобрений исполняется год

Сегодня исполняется год с момента основания первой компании производителя жидких минеральных удобрений, комплексных водорастворимых удобрений и средств защиты растений – AZCHEMCO.

Сегодня исполняется год с момента основания первой компании производителя жидких минеральных удобрений, комплексных водорастворимых удобрений и средств защиты растений – AZCHEMCO.

Компания AZCHEMCO - разработчик формул и производитель удобрений и средств защиты растений впервые в истории Азербайджана выпустила комплексные NPK удобрения с содержанием технических элементов, а также предоставила проект решения проблем с засоленными видами почв.

Следуя законам и правилам о регистрации удобрений и химических препаратов в Азербайджане, компания произвела и предоставила на государственные лабораторные исследования 23 вида жидких удобрений и средств защиты растений и 5 видов комплексных NPK удобрений с содержанием технических элементов. На данном этапе уже получена обратная связь и позитивные результаты анализов, которые также были освещены в СМИ.

Одно из стратегических направлений деятельности компании AZCHEMCO – сотрудничество с ФАО в сфере оптимизации использования плодородных земель, восстановление засоленных земель и выращивание экологически чистых продуктов.

Расширяя географию своей деятельности, компания уже зарегистрировала официальное представительство на одном из самых престижных потребительских рынков удобрений и химикатов мира – в Украине.

Редакция Report поздравляет компанию AZCHEMCO и желает ей дальнейших успехов и достижения новых вершин.