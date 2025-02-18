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Перспективы создания Зерновой биржи БРИКС обсудят на форуме в Дубае

Перспективы создания Зерновой биржи БРИКС обсудят на форуме в Дубае Перспективы создания Зерновой биржи БРИКС в числе других вопросов предполагается обсудить на зерновом форуме в Дубае (Grain Forum Dubai).
АПК
18 февраля 2025 г. 12:23
Перспективы создания Зерновой биржи БРИКС обсудят на форуме в Дубае

Перспективы создания Зерновой биржи БРИКС в числе других вопросов предполагается обсудить на зерновом форуме в Дубае (Grain Forum Dubai).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил на форуме председатель правления Союза экспортеров и производителей зерна Эдуард Зернин.

По его словам, на форуме речь пойдет о новых возможностях и прогнозах развития глобальных рынков зерна и зернобобовых, предполагается обсудить инициативу создания Зерновой биржи БРИКС, которую поддержали лидеры стран объединения.

По оценке Союза экспортеров и производителей зерна, объем торгов сельскохозяйственной и смежной продукцией на этой бирже в перспективе может превысить $1 трлн.

Согласно расчетам союза, производство зерна в странах БРИКС (с учетом присоединившихся) составляет 1,24 млрд тонн в год (44% мирового), потребление максимально приближается к производству - 1,23 млрд тонн (также 44%). По пшенице ситуация будет похожей: производство 377 млн тонн (48%), потребление - 374 млн тонн (47%).

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