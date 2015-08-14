Пекин временно запретит выпуск и продажу взрывоопасных веществ

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Власти Пекина временно приостановят производство, транспортировку и торговлю взрывчатыми и опасными химическими веществами после ЧП, произошедшего в среду на складе опасных веществ в промышленном городе Тяньцзине. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в пятницу телеканал CCTV.

Данный запрет вступит в силу 17 августа и продлится вплоть до 6 сентября. Также в течение данного периода будет запрещено производство и транспортировка легковоспламеняющихся и токсичных веществ. Склады, где хранятся опасные вещества, будут временно закрыты. Продажа пиротехнических изделий также временно окажется под запретом.

По последним данным, в результате инцидента погибли 56 человек, включая 21 пожарного. Более 720 человек были госпитализированы, 25 — в критическом состоянии, состояние 33 пациентов оценивается как тяжелое.