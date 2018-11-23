Пчеловоды Азербайджана получат субсидии от государства к концу этого года

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ "Министерство сельского хозяйства предоставит субсидии пчеловодам Азербайджана до конца этого года".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра сельского хозяйства Ильхам Гулиев.

По его словам, благодаря стимулирующим мерам, число пчелиных семей в стране, по прогнозам, удвоится.

"В настоящее время в Азербайджане насчитывается 250-300 тыс. пчелиных семей. Мы ожидаем, что эта цифра достигнет 500-600 тыс.", - сказал замминистра.

Говоря о недовольстве пчеловодов ростом цен на этикетки, Гулиев отметил, что частные компании продают их за 1,8 маната, а оплата производится через банк, что и привело к их удорожанию.

Напомним, что этикетки, которые пчеловоды ранее покупали за 1 манат, сейчас стоят 3 маната.