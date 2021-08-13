Пакистан желает поставлять в Азербайджан манго

"В будущем хотел бы увидеть манго, выращенный в Пакистане, на прилавках супермаркетов Азербайджана".
Как передает Report, об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе на прошедшем в Баку фестивале манго.
"Манго считается королем среди фруктов, это один из самых сладких фруктов. В Пакистане манго выращивают уже более двух тысяч лет. В настоящее время мы являемся ведущим производителем и экспортером этого фрукта в мире. Существует более 100 разновидностей манго. Выращиваемый у нас сорт считается одним из лучших", - отметил посол.