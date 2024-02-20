Страны ОТГ подпишут договор в области продовольственной безопасности

Между странами Организации тюркских государств (ОТГ) будет подписан договор в сфере продовольственной безопасности.
Как сообщает Report, об этом сказал заместитель генерального секретаря ОТГ Омар Коджаман на проходящем сегодня в Баку международном агробизнес-форуме.
По его словам, в настоящее время ведется работа над подготовкой документа.
"Изменение климата и вызванные им проблемы, а также российско-украинская война повысили важность вопросов продовольственной безопасности, мы включили эту тему в нашу повестку дня. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с предложением о подписании договора между странами ОТГ по продовольственной безопасности", - заявил Коджаман.
Он также отметил, что в конце марта в Италии между ОТГ и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) будет подписано соглашение о сотрудничестве.
"В странах-членах ОТГ совместно с ФАО будет проводиться работа по обеспечению продовольственной безопасности.
Мы намерены реализовывать проекты в области сельского хозяйства. Годовая стоимость взаимного товарооборота стран-членов ОТГ составляет 40 млрд долларов США, и этот показатель необходимо увеличить. Также важно увеличить долю сельского хозяйства в товарообороте",- сказал Коджаман.