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Страны ОТГ подпишут договор в области продовольственной безопасности

Страны ОТГ подпишут договор в области продовольственной безопасности Между странами Организации тюркских государств (ОТГ) будет подписан договор в сфере продовольственной безопасности.
АПК
20 февраля 2024 г. 12:57
Страны ОТГ подпишут договор в области продовольственной безопасности

Между странами Организации тюркских государств (ОТГ) будет подписан договор в сфере продовольственной безопасности.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель генерального секретаря ОТГ Омар Коджаман на проходящем сегодня в Баку международном агробизнес-форуме.

По его словам, в настоящее время ведется работа над подготовкой документа.

"Изменение климата и вызванные им проблемы, а также российско-украинская война повысили важность вопросов продовольственной безопасности, мы включили эту тему в нашу повестку дня. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с предложением о подписании договора между странами ОТГ по продовольственной безопасности", - заявил Коджаман.

Он также отметил, что в конце марта в Италии между ОТГ и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) будет подписано соглашение о сотрудничестве.

"В странах-членах ОТГ совместно с ФАО будет проводиться работа по обеспечению продовольственной безопасности.

Мы намерены реализовывать проекты в области сельского хозяйства. Годовая стоимость взаимного товарооборота стран-членов ОТГ составляет 40 млрд долларов США, и этот показатель необходимо увеличить. Также важно увеличить долю сельского хозяйства в товарообороте",- сказал Коджаман.

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Версия на английском языке Turkic-speaking countries to sign agreement in field of food safety
Версия на азербайджанском языке Türkdilli ölkələr qida təhlükəsizliyi sahəsində müqavilə imzalayacaq

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