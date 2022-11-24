Орхан Мамедов: МСП вложили 190 млн манатов инвестиций в развитие аграрного сектора Азербайджана

Более 70% от общей продукции и услуг в сельскохозяйственном секторе пришлось на малых и средних предпринимателей (МСП), представители которых вложили в эту сферу 190 млн манатов инвестиций с начала года.

Более 70% от общей продукции и услуг в сельскохозяйственном секторе пришлось на малых и средних предпринимателей (МСП), представители которых вложили в эту сферу 190 млн манатов инвестиций с начала года.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики Орхан Мамедов сказал на Бакинской конференции, посвященной проекту "Продвижение агротуризма, агробизнеса и производства продовольственных товаров через консультационные услуги, а также создание и развитие новых цепочек создания стоимости".

"Учитывая важность в обеспечении продовольственной безопасности, KOBİA уделяет особое внимание развитию предприятий, осуществляющих деятельность в аграрном секторе. На основании результатов наших исследований и проведенных отраслевых встреч можем сказать, что основными вопросами, волнующими предпринимателей в аграрной сфере, являются внедрение механизма аграрного страхования, проблемы нехватки оросительной воды, доступ к качественным агрономическим и другим консультационным услугам, необходимость совершенствования процесса выделения субсидий и других механизмов финансирования, сложность процедур оформления в области продбезопасности, устаревание технологического оборудования, вопросы сбыта и т.д. В рамках своего мандата KOBİA предоставляет ряд механизмов поддержки предприятиям, работающим в различных секторах, включая агробизнес. Среди них можно отметить поддержку исследований внутреннего рынка, предоставление грантов по науке, исследованиям, программам поддержки и инноваций, программу обмена опытом и пр.", - отметил он.