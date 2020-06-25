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Определен водораздел Аразского водохранилища

​Определен водораздел Аразского водохранилища

В ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" в формате видеоконференции состоялась 49-я встреча Совместной азербайджано-иранской комиссии по мелиорации и водному хозяйству. 

Об этом Report сообщили в ОАО. Представитель ОАО Дильгам Шарифов отметил, что 49-я встреча постоянной азербайджано-иранской комиссии проходит в формате видеоконференции в связи с пандемией коронавируса. 

В заседании комиссии под руководством сопредседателя с азербайджанской стороны - замглавы ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Закира Гулиева, приняли участие заведующие отделами акционерного общества - Аждар Джавадов и Эльхан Гусейнов, а также представитель Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Асиф Вердиев и представитель ОАО "Азерэнержи" Али Юсифов. На встрече был, в том числе определен водораздел между двумя странами.

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