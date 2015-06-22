​ООО "Азертохум" в этом году увеличит производство более чем на 50%

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ ООО "Азертохум" приступил к жатве ячменя и пшеницы на своих площадях. Семеноводческое предприятие в этом году планирует собрать с полей 25 тыс. тонн семян. Таким образом, прогнозируется рост объема производства на 56%. Об этом заявил Report начальник производства ООО "Азертохум" Азиль Сохбатов.

По словам А.Сохбатова, на 8 тыс. га засеянных площадей сейчас идет уборка ячменя и пшеницы.

"Все необходимые агротехнические мероприятия были своевременно выполнены. Мы ожидаем высокой продуктивности посевных площадей, потому что климатические условия в этом году были очень хорошими, в особенности, в весенний период. Мы ожидаем, что средняя производительность с каждого гектара достигнет 35-40 центнеров", - заявил А.Сохбатов.

Отметим, что 2 июня на площадях ООО "Азертохум" началась уборка урожая. В прошлом году на предприятии было произведено 16 тыс. тонн семян.