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    ООН: Более тысячи беженцев скопилось на границе Македонии и Греции

    Члены миссии ООН пытаются оказывать гуманитарную помощь беженцам на границе

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/  Более тысячи беженцев собрались на границе Греции и Македонии в надежде пересечь ее. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости,  об этом сообщил координатор Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Александрос Вулгарис.

    "На границе между Грецией и Республикой Македония образовалась очередь. Своей очереди пересечь границу ожидает более тысячи человек", — заявил Вулгарис.

    Ранее сообщалось, что УВКБ ожидает прибытия в Македонию до трех тысяч беженцев в день, большинство из которых составят граждане Сирии, бегущие от войны. Перейдя границу Македонии, они смогут двинуться через Сербию в другие страны ЕС.

    Вулгарис отметил, что члены миссии ООН пытаются оказывать гуманитарную помощь беженцам на границе: они снабжают их необходимым количеством воды и еды.

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