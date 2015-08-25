ООН: Более тысячи беженцев скопилось на границе Македонии и Греции

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Более тысячи беженцев собрались на границе Греции и Македонии в надежде пересечь ее. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил координатор Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Александрос Вулгарис.

"На границе между Грецией и Республикой Македония образовалась очередь. Своей очереди пересечь границу ожидает более тысячи человек", — заявил Вулгарис.

Ранее сообщалось, что УВКБ ожидает прибытия в Македонию до трех тысяч беженцев в день, большинство из которых составят граждане Сирии, бегущие от войны. Перейдя границу Македонии, они смогут двинуться через Сербию в другие страны ЕС.

Вулгарис отметил, что члены миссии ООН пытаются оказывать гуманитарную помощь беженцам на границе: они снабжают их необходимым количеством воды и еды.