Обсуждены возможности и вызовы в сфере агробизнеса в Азербайджане

При поддержке Министерства сельского хозяйства и Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики были организованы общественные обсужде

При поддержке Министерства сельского хозяйства и Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики были организованы общественные обсуждения на тему "Агробизнес: новые возможности и современные вызовы".

Об этом Report сообщили в Агентстве.

В мероприятии приняли участие представители государственных и частных структур, бизнес-ассоциаций, действующих в аграрной сфере.

Министр сельского хозяйства Инам Керимов подчеркнул, что создание более благоприятных условий для развития агробизнеса в стране является одной из приоритетных задач политики социально-экономического развития, реализуемой под руководством главы государства. Было отмечено, что в мире возникли новые вызовы, в том числе экономические, экологические, связанные с изменением климата. Министр заявил, что подобные общественные обсуждения важны с точки зрения определения методов и инструментов преодоления вызовов.

Президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев, отметил, что 35 процентов занятого населения работает в сфере сельского хозяйства. По его словам, на 1 сентября 2022 года в сферу сельского хозяйства выделены кредиты в размере 598,8 млн манатов, что составляет 3,1 процента от общего объема кредитных вложений.

"Несмотря на охват значительной части занятого населения, кредитный уровень этого сектора является неудовлетворительным", - добавил М.Мусаев.

Председатель правления KOBİA Орхан Мамедов предоставил информацию о механизмах поддержки становления и развития агропромышленной деятельности Агентства, поделился своими взглядами на развитие бизнеса в сферах производства, переработки и реализации сельхозпродукции и сложностях, с которыми сталкиваются субъекты предпринимательства. По его словам, проблемы с нехваткой воды при орошении, необходимость в усовершенствовании субсидирования и других механизмов финансирования аграрной сферы в числе наиболее волнующих фермеров вопросов.

На мероприятии были выслушаны предложения предпринимателей по развитию отрасли и сложностям, с которыми они сталкиваются, представители соответствующих государственных структур ответили на интересующие их вопросы.