ОБСЕ призвала СМИ проверять сведения по поводу ее намерений у СММ

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Миссия ОБСЕ призывает всех проверять достоверность сведений по поводу ее деятельности непосредственно у наблюдателей, прежде чем публиковать данную информацию. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в ответ на просьбу российского агентства прокомментировать неоднократные сообщения СМИ о том, что ОБСЕ прекращает работу в городе Донецке.

"Это распространенные слухи и ничего больше. Мы призываем всех проверять достоверность информации с нами, прежде чем публиковать", — сказал представитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Он добавил, что на сегодняшний день миссия работает как в Донецке, так и в Луганске и не планирует покидать территорию Восточной Украины, даже несмотря на последние инциденты, связанные с миссией.

Ранее наблюдатели ОБСЕ попадали под обстрелы в Донбассе, а на прошлой неделе были подожжены принадлежащие СММ автомобили.