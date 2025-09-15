Обнародована общая стоимость сельскохозпродукции, произведенной в Азербайджане за 8 месяцев

За январь-август этого года в Азербайджане было произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 9,424 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 0,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За последний год стоимость произведенной в стране растениеводческой продукции снизилась на 2,5%, составив 4, 776 млрд манатов, а стоимость животноводческой продукции увеличилась на 1,1%, составив 4, 648 млрд манатов.

К 1 сентября с полей собрано 3,05 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу, что на 0,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 1 млн 420,6 тыс. тонн (на 5,2% меньше) овощей, 760,4 тыс. тонн (на 4,9% меньше) картофеля, 510,5 тыс. тонн (на 1,4% больше) фруктов и ягод, 450,8 тыс. тонн (на 6,5% меньше) бахчевых культур, 62,3 тыс. тонн (на 6,8% меньше) винограда, 43,9 тыс. тонн (на 79,3% больше) сахарной свеклы, 21,5 тыс. тонн (на 16,7% меньше) подсолнечника, 5 тыс. тонн (на 53% больше) табака, 876,2 тонны (на 2,8% меньше) зеленого чайного листа, 23,2 тонны (на 24,7% больше) хлопка.

За 8 месяцев произведено 383,9 тыс. тонн мяса в живом весе, включая мясо птицы, 1 млн 493,4 тыс. тонн молока, 1 млрд 605,7 млн штук яиц, 14,3 тыс. тонн шерсти, 186,6 тонн коконов. По сравнению с прошлым годом производство яиц увеличилось на 2,1%, производство мяса - на 1,2%, производство молока на 0,3%, производство шерсти сократилось на 1,4%, производство коконов - на 22,1%.