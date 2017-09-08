Обнародован объем закупленного Азербайджаном сахара из Украины

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Экспорт сахара из Украины за последний месяц 2016/2017 маркетингового года составил 18,3 тыс. тонн сахара.

Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

По информации, основные поставки осуществлялись в Азербайджан (7,8 тыс. тонн), Турцию (5,2 тыс. тонн), Грузию (2,5 тыс. тонн) и Молдову (1,4 тыс. тонн).

"В целом, за 2016/2017 маркетинговый год отечественные сахаровары экспортировали 769,3 тыс. тонн сахара, что в 6,8 раза больше, чем годом ранее (112,96 тыс. тонн). Это является абсолютным рекордом за годы независимости", – заявил руководитель аналитического отдела ассоциации "Укрцукор" Руслана Бутыло.

В 2017/2018 маркетинговом году в Украине будет работать 46 сахарных заводов, что на четыре больше, чем в предыдущем сезоне. Ранее Украина за год увеличила экспорт сахара в 33 раза. Улучшение качества сырья в 2016 году позволило получить 6,9 тонн сахара из одного гектара, что в три раза больше, чем в 2010 году.