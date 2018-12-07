Объявлена дата праздничной ярмарки, организованной Государственной аграрной торговой компанией

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Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Объявлена дата праздничной ярмарки, организованной ООО "Государственная аграрная торговая компания" при министерстве сельского хозяйства.
Об этом сообщил Report пресс-секретарь компании Маис Мусаев.
По его словам, ярмарка пройдет 21-30 декабря по адресу г. Баку, Насиминский район, ул. Низами, 154.
"Мы планировали выделить на ярмарку 5 дней, но продлили ее с учетом высокого спроса", - сказал он.
Aynur BayramovaАвтор новости