Объявлена дата праздничной ярмарки, организованной Государственной аграрной торговой компанией

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Объявлена дата праздничной ярмарки, организованной ООО "Государственная аграрная торговая компания" при министерстве сельского хозяйства.

Об этом сообщил Report пресс-секретарь компании Маис Мусаев.

По его словам, ярмарка пройдет 21-30 декабря по адресу г. Баку, Насиминский район, ул. Низами, 154.

"Мы планировали выделить на ярмарку 5 дней, но продлили ее с учетом высокого спроса", - сказал он.