​ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 10 млн. манатов

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в области повышения эффективности использования земель, расширения площади земель, пригодных для посевов, и улучшения обеспечения их оросительной водой, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в последние годы реализуются крупномасштабные проекты в области повышения эффективности использования земель, расширения площади земель, пригодных для посевов, и улучшения обеспечения их оросительной водой, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде.

В результате сдачи в эксплуатацию водохранилищ Тахтакерпю и Шамкирчай на первоначальном этапе оросительной водой были обеспечены 10 тысяч гектаров посевных площадей, продолжается работа по улучшению обеспечения 198 тысяч гектаров посевных площадей оросительной водой и включению 42 тысяч гектаров земли в посевной оборот.

В целях улучшения обеспечения посевных площадей и используемых для посевов приусадебных земельных участков оросительной водой, удовлетворения потребностей населения в питьевой воде в 2013-2015 годах за счет средств, выделенных из Резервного фонда президента Азербайджанской Республики, в 458 населенных пунктах с населением около 1,1 миллиона человек по 35 городам и районам было пробурено 657 субартезианских скважин.

Согласно распоряжению, учитывая важность продолжения работ в этом направлении и обращения граждан, в целях проектирования и бурения в 148 населенных пунктах 40 городов и районов с населением около 400 тысяч человек (список прилагается) 150 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посевов приусадебных земельных участков, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2015 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" будет выделено 10 млн. манатов, в целях бурения субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посевов приусадебных земельных участков, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде на территории Нахчыванской Автономной Республики - Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики - 2 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной в данном распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.