Непогода нанесла агросектору Азербайджана ущерб на 13 млн манатов

Неблагоприятные погодные условия, наблюдавшиеся в последние месяцы в Азербайджане, нанесли аграрному сектору ущерб на сумму около 13 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Фонда аграрного страхования Фуад Садыгов на форуме "Страховой зонтик агросектора против рисков" в Баку.

По его словам, с начала года в фонд поступили обращения о полном или частичном ущербе сельскохозяйственным угодьям общей площадью около 9 тыс. гектаров.

"Нестабильные погодные условия, которые мы наблюдаем с начала года - заморозки, интенсивные осадки - еще раз показывают, что аграрное производство не является устойчивым и постоянно находится под угрозой рисков", - отметил Садыгов.

Он подчеркнул, что около 8 тыс. гектаров пострадали только в апреле в результате наводнений и подтоплений в северных районах страны - Губа, Хачмаз и Шабран.

Глава фонда также сообщил, что стихийные бедствия серьезно отражаются на финансовой устойчивости фермеров.

"Наши фермеры три месяца работают в нормальном режиме, а на четвертый месяц происходит чрезвычайное событие, приводящее к серьезным потерям. Уже имеется информация о полном или частичном ущербе аграрному производству на сумму 13 млн манатов", - сказал он.

По словам Садыгова, сложившаяся ситуация еще раз подтверждает растущую значимость механизмов аграрного страхования для защиты производителей от финансовых рисков.