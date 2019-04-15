Названо число фермеров, зарегистрированных в Информационной системе электронного сельского хозяйства

На сегодняшний день более 21 тыс. фермеров включили свои данные в Информационную систему электронного сельского хозяйства (EKTİS).

Как сообщает Report, об этом рассказал начальник управления по связям с общественностью и информационного обеспечения министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов на мероприятии, посвященном внедрению EKTİS в Барде.

По его словам, в течение недели в систему планируется включить данные о 10-15 тыс. фермерах: "В общей сложности в систему будут включены данные 440 тыс. фермеров".

Отметим, что сегодня в Службе ASAN города Барда проводятся тренинги для волонтеров ASAN и Центра аграрного развития, которые будут оказывать информационные и консультационные услуги фермерам.

Напомним, что EKTİS будет помогать фермерам принимать решение о том, что сажать. Посредством системы граждане также могут подавать заявки на субсидии.