​Названы даты внедрения аграрных страховых продуктов

Страхование продукции животноводства в Азербайджане начнется в июне, а растениеводства - к концу этого года.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Агентства аграрного кредитования и развития (AKIA) Мирза Алиев.

По его словам, процесс создания Фонда аграрного страхования для внедрения агрострахования в стране завершен: "В настоящее время проводятся консультации по видам и тарифам страховых продуктов. Мы опрашиваем фермеров для определения их мнения. В то же время изучается объем рынка аграрного страхования. Мы рассматриваем риски и вопрос регулирования тарифов".

М.Алиев рассказал, что ведутся соответствующие консультации по созданию управляющей компании, которая будет выполнять основные работы страхового фонда: "Работа ведется фондом, о ней периодически докладывается в Наблюдательный совет, куда входят представители ЦБА, министерств финансов и сельского хозяйства, Ассоциации фермеров".

Следует отметить, что закон об аграрном страховании был принят в июне 2019 года. В августе 2019 года указом президента Ильхама Алиева был создан Фонд аграрного страхования. Из госбюджета на 2020 год фонду выделено 5 млн манатов.