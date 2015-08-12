Назван шорт-лист кандидатов на звание лучшего футболиста Европы

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Форварды "Барселоны" Лионель Месси и Луис Суарес, а также нападающий "Реала" Криштиану Роналду могут получить приз лучшему футболисту Европы по версии УЕФА в сезоне 2014/15. Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает пресс-служба организации.

Обладатель приза определится 27 августа в Монако.

Как и в предыдущие годы, жюри состоит из журналистов, представляющих все 54 национальные ассоциации УЕФА. Каждый член жюри назвал пятерку лучших, на его взгляд, футболистов сезона. За каждое первое место игрок получал пять очков, за каждое второе - четыре, и так далее. Десять лучших прошли во второй раунд голосования, по итогам которого было отобрано три кандидата.

В рамках жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2015/16, которая пройдет 27 августа в Монако, то же жюри проголосует, чтобы определить лучшего из трех претендентов. В предыдущие годы награда доставалась Лионелю Месси (2011), Андресу Иньесте (2012), Франку Рибери (2013) и Криштиану Роналду (2014).