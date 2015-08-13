 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Назначен новый председатель Государственного комитета по статистике Азербайджана

    Согласно другому распоряжению главы государства Т.Будагов освобожден от должности главы Исполнительной власти Низаминского района города Баку

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Таира Ягуб оглу Будагова председателем Государственного комитета по статистике Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, в распоряжении говорится о назначении Т.Будагова председателем Государственного комитета по статистике Азербайджанской Республики.

    Согласно другому распоряжению главы государства, Т.Будагов освобожден от должности главы Исполнительной власти Низаминского района города Баку.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi