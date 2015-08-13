Назначен новый председатель Государственного комитета по статистике Азербайджана

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Таира Ягуб оглу Будагова председателем Государственного комитета по статистике Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, в распоряжении говорится о назначении Т.Будагова председателем Государственного комитета по статистике Азербайджанской Республики.
Согласно другому распоряжению главы государства, Т.Будагов освобожден от должности главы Исполнительной власти Низаминского района города Баку.
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