Назначен директор Гаджигабульского государственного центра аграрного развития

1 октября, 2018 15:46

© Report/ Elchin Murad https://report.az/storage/news/93755b997217bde7c3eb21ecdea64e98/dd12c9a0-35d9-4c82-bfa3-fb5c73cffba5_292.jpg Гаджигабул. 1 октября. REPORT.AZ/ Назначен директор Гаджигабульского государственного центра аграрного развития. Как сообщает миль-муганское бюро Report, в соответствии с приказом министра сельского хозяйства Инама Керимова, Икрам Абдул оглу Алиев назначен директором Гаджигабульского государственного центра аграрного развития. Ранее он занимал должность директора Ширванского государственного центра аграрного развития. Должность директора Ширванского государственного центра аграрного развития временно поручена ведущему консультанту сектора Растениеводства и животноводства центра Теймуру Гулуеву.

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