 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Казахстана призывает готовиться к цене нефти в 30-40 долларов/баррель

    Расходы на новые проекты будут строго ограничены возможностями расширения доходной базы

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал правительство учитывать низкие цены на нефть и отказываться от лишних расходов. Как сообщает Report со ссылкой на РОСБАЛТ, об этом глава государства заявил на совещании по проблемам обеспечения роста казахстанской экономики.

    Н.Назарбаев также отметил, что необходимо привыкнуть "к ценам на нефть на уровне 30-40 долларов/баррель". "В предыдущие годы мы много строили, увеличивали штаты и уровень заработной платы… Однако сейчас наблюдается недостаток средств, в этой связи расходы на новые проекты будут строго ограничены возможностями расширения доходной базы", — заявил он.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi