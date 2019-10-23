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На проекты по производству зерна в Азербайджане выделено 71 млн долларов

На проекты по производству зерна в Азербайджане выделено $71 млн

Фонд поддержки и развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана выделил 71 млн долларов на проекты по производству зерна в стране.

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов на XI Международном зерновом форуме в Баку.

По его словам, эти проекты включают создание крупных агропарков и фермерских хозяйств в стране: "Помимо этого, фонд выделил кредиты на создание 30 зернохранилищ вместимостью 463 тыс. тонн".

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