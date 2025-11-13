На поддержку племенного животноводства в Азербайджане направят 17,3 млн манатов

В госбюджете Азербайджана на 2026 год предусмотрено 17,3 млн манатов на льготную продажу племенных животных, закупаемых как внутри страны, так и за рубежом.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, по делам семьи, женщин и детей, а также по науке и образованию.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане развитие животноводства основывается на улучшении породного состава крупного рогатого скота, повышении продуктивности.

"В этом направлении реализуются масштабные меры по импорту высокопродуктивного поголовья крупного рогатого скота с последующей передачей его в лизинг сельхозпроизводителям, а также по улучшению генетического потенциала имеющихся животных путем искусственного осеменения. В проекте бюджета на 2026 год предусмотрено 17,3 млн манатов на льготную продажу племенных животных, что на 1,1 млн манатов или на 6,8 % больше, чем в текущем году", - отметил министр.