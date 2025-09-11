Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    АПК
    • 11 сентября, 2025
    • 12:00
    На освобожденных территориях Азербайджана для экономии воды запретят поверхностное орошение

    На освобожденных территориях Азербайджане будет запрещено поверхностное орошение для экономного использования воды.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на панельной дискуссии "Лидерство в управлении водными ресурсами: Региональные и глобальные перспективы", организованной в рамках 2-й Международной выставки и конференции по водному хозяйству – Baku Water Week в Баку.

    "Сокращение водных ресурсов и засуха требуют более экономного использования воды в сельском хозяйстве. в связи с чем на освобожденных территориях будет запрещено поверхностное орошение. Это станет первым шагом для поэтапного прекращения поверхностного орошения по всей стране в будущем. Мы должны экономить воду и повышать продуктивность путем широкого применения современных оросительных систем", - сказал Мамедов. 

    По его словам, в мире сельское хозяйство использует примерно 70% водных ресурсов, а в Азербайджане этот показатель еще выше.

    "В результате засухи 2023 года было уничтожено 178 тыс. га, то есть треть богарных площадей. Это серьезный сигнал для нас", - сказал Мамедов.

    Он добавил, что в настоящее время в Азербайджане имеется 1,4 млн га орошаемых площадей, но только на 10-11% из них применяются современные оросительные системы: "За последние 6 лет на современное орошение переведено чуть более 4 тыс. га. Но только в первой половине этого года новые системы были применены на более чем на 2 тыс. га".

    Мамедов добавил, что с этого года уровень субсидирования современного оросительного оборудования местного производства будет повышен до 60%: "Этим мы хотим как повысить доступность для фермеров, так и расширить производственный потенциал и новые рабочие места в стране".

