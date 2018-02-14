На обеспечение посевных площадей села Джоджуг Мерджанлы оросительной водой выделено 700 000 манатов

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению посевных площадей села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района оросительной водой.

Как сообщает Report, в целях завершения строительных работ, осуществляемых для обеспечения оросительной водой 680 гектаров посевных площадей села Джоджуг Мерджанлы, а также сел Мирзанагылы и Газахлар Физулинского района, из суммы, указанной в подпункте 1.47.13 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 700 000 манатов.

В распоряжении говорится, что в селе Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района, освобожденном в результате успешной контрнаступательной операции Азербайджанской армии в апреле 2016 года, проделана широкомасштабная строительно-восстановительная, созидательная работа и работа по благоустройству, построены индивидуальные жилые дома, общеобразовательная школа, мечеть, электрическая подстанция, гидрометеорологическая станция, проложены газовые, электрические коммуникации, линии питьевой воды, автомобильная дорога общей протяженностью 9 километров, 45 семей из 172 человек уже вернулись в родные края. В настоящее время продолжается строительство 100 индивидуальных жилых домов, детского сада, врачебного пункта, других необходимых социальных и инфраструктурных объектов, а также насосной станции и оросительных трубопроводов для обеспечения посевных площадей оросительной водой.