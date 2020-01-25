На международной конференции по пчеловодству в Баку участвуют 20 компаний

Сегодня в Баку начала свою работу VI Азербайджанская международная конференция по пчеловодству.

Как сообщает Report, в этом году профессиональные пчеловоды, ученые и предприниматели из Турции, Казахстана, Беларуси, России, Украины и других стран поделятся своим опытом с местными пчеловодами.

В ходе двухдневной конференции на выставке с участием более 20 компаний, где производители меда из Азербайджана, Китая, Пакистана, России, Турции и прочих стран представят свою продукцию.

В мероприятии также примут участие представители соответствующих государственных органов, общественных объединений и бизнесмены.

Отметим, что эта самая большая конференция по пчеловодству на Кавказе, которая проводится ежегодно.