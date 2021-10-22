О нас
Report Georgia
Аудио новости

На Абшеронской опытной станции начались исследования NPK удобрений компании AZCHEMCO

На Абшеронской опытной станции начались исследования NPK удобрений компании AZCHEMCO На Абшеронской опытной станции детально изучены физико-механические, органолептические свойства и водорастворимость пяти новых минеральных удобрений производства AZCHEMCO из списка ниже:
АПК
22 октября 2021 г. 21:43
На Абшеронской опытной станции начались исследования NPK удобрений компании AZCHEMCO

На Абшеронской опытной станции детально изучены физико-механические, органолептические свойства и водорастворимость пяти новых минеральных удобрений производства AZCHEMCO из списка ниже:

- AZCHEMCO DİAMOND NPK 20-20-20-TE

- AZCHEMCO DİAMOND NPK 18-18-18+TE

- AZCHEMCO DİAMOND NPK 15-30-15+TE

- AZCHEMCO DİAMOND NPK 11-33-11+TE

- AZCHEMCO DİAMOND NPK 16-8-24+TE.

Как сообщил Report директор Абшеронской опытной станции Джебраил Агаев, на основании проведенных тестовых операций с предоставленными образцами, хотим сообщить, что разные дозы удобрений (8 г/литр, 16 г/литр и 32 г/литр) полностью растворяются в воде с pH на уровне 6, 6,5 и 7 без осадка и образуют однородную и прозрачную жидкость. Это является физическим показателем, который доказывает, что удобрения содержат идеальную смесь макро, технических и микроэлементов в высокотехнологичном процессе. Столь качественные свойства удобрений, предоставляемых фермерам и другим производителям, очень удобны в использовании, продлевают срок службы технического оборудования и систем орошения, обеспечивают поступление питательных веществ к растениям в заданном объеме.

Водорастворимые минеральные порошковые удобрения производства AZCHEMCO могут успешно и беспрепятственно применяться как в помещениях, так и на открытом воздухе. Предварительные исследования позволяют использовать удобрения во всех системах капельного орошения, даже в подземных оросительных системах и нанотехнологических подкормках. Эти особенности показывают преимущество производимых удобрений перед другими подобными средствами.

Научными исследованиями доказано, что представленные удобрения можно использовать в корневой подкормке для повышения устойчивости растений, выращиваемых на открытых и закрытых территориях, к болезням и вредителям, а также для быстрого обеспечения растений питательными веществами. Эти особенности открывают более широкие перспективы для представленных удобрений.

Таким образом, фермерам, которые получают удобрения, произведенные AZCHEMCO, не нужно покупать другие удобрения и корма, высокопродуктивные культуры оптимально подкармливаются путем подкормки как корней, так и листьев, и получаются высококачественные продукты, соответствующие международным стандартам.

"Более чем уверен, что в скором времени компания AZCHEMCO займет лидирующие позиции как в нашей стране, так и в соседних странах, придерживаясь современным требованиям, обеспечении здоровья растений, здоровой пищи для людей и защиты экосистем. Мы желаем AZCHEMCO успехов в этом начинании и верим, что это даст толчок развитию агрохимической науки", - добавил Дж.Агаев.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “AZCHEMCO” məhsulları bitki xəstəlikləri və zərərvericilərə qarşı tətbiq edilə bilər

Самое читаемое

Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
19 октября 2021 г. 11:23
В Баку еще одна школа закрыта из-за коронавируса
В Баку еще одна школа закрыта из-за коронавируса
19 октября 2021 г. 10:44
AZAL: Аэропорт в Физули открыт для международных полетов
AZAL: Аэропорт в Физули открыт для международных полетов
16 октября 2021 г. 13:03
Вагит Алекперов принял участие в открытии нового головного офиса Yelo Bank
ФотоВагит Алекперов принял участие в открытии нового головного офиса Yelo Bank
21 октября 2021 г. 13:29
Гендиректор ПО Азеригаз объяснил причины роста цен на газ
Гендиректор ПО "Азеригаз" объяснил причины роста цен на газ
16 октября 2021 г. 19:20
Талибы убили волейболистку сборной Афганистана
Талибы убили волейболистку сборной Афганистана
22 октября 2021 г. 14:58
В Азербайджане повысят зарплаты, пенсии, социальные пособия и стипендии
В Азербайджане повысят зарплаты, пенсии, социальные пособия и стипендии
16 октября 2021 г. 15:31
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
19 октября 2021 г. 10:01
В Наримановском районе Баку восстановлено движение транспорта после пожара
В Наримановском районе Баку восстановлено движение транспорта после пожара
16 октября 2021 г. 12:19
Пожар в торговых объектах в центре Баку потушен
ФотоПожар в торговых объектах в центре Баку потушен
16 октября 2021 г. 10:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi