На Абшеронской опытной станции начались исследования NPK удобрений компании AZCHEMCO

На Абшеронской опытной станции детально изучены физико-механические, органолептические свойства и водорастворимость пяти новых минеральных удобрений производства AZCHEMCO из списка ниже:

На Абшеронской опытной станции детально изучены физико-механические, органолептические свойства и водорастворимость пяти новых минеральных удобрений производства AZCHEMCO из списка ниже:

- AZCHEMCO DİAMOND NPK 20-20-20-TE

- AZCHEMCO DİAMOND NPK 18-18-18+TE

- AZCHEMCO DİAMOND NPK 15-30-15+TE

- AZCHEMCO DİAMOND NPK 11-33-11+TE

- AZCHEMCO DİAMOND NPK 16-8-24+TE.

Как сообщил Report директор Абшеронской опытной станции Джебраил Агаев, на основании проведенных тестовых операций с предоставленными образцами, хотим сообщить, что разные дозы удобрений (8 г/литр, 16 г/литр и 32 г/литр) полностью растворяются в воде с pH на уровне 6, 6,5 и 7 без осадка и образуют однородную и прозрачную жидкость. Это является физическим показателем, который доказывает, что удобрения содержат идеальную смесь макро, технических и микроэлементов в высокотехнологичном процессе. Столь качественные свойства удобрений, предоставляемых фермерам и другим производителям, очень удобны в использовании, продлевают срок службы технического оборудования и систем орошения, обеспечивают поступление питательных веществ к растениям в заданном объеме.

Водорастворимые минеральные порошковые удобрения производства AZCHEMCO могут успешно и беспрепятственно применяться как в помещениях, так и на открытом воздухе. Предварительные исследования позволяют использовать удобрения во всех системах капельного орошения, даже в подземных оросительных системах и нанотехнологических подкормках. Эти особенности показывают преимущество производимых удобрений перед другими подобными средствами.

Научными исследованиями доказано, что представленные удобрения можно использовать в корневой подкормке для повышения устойчивости растений, выращиваемых на открытых и закрытых территориях, к болезням и вредителям, а также для быстрого обеспечения растений питательными веществами. Эти особенности открывают более широкие перспективы для представленных удобрений.

Таким образом, фермерам, которые получают удобрения, произведенные AZCHEMCO, не нужно покупать другие удобрения и корма, высокопродуктивные культуры оптимально подкармливаются путем подкормки как корней, так и листьев, и получаются высококачественные продукты, соответствующие международным стандартам.

"Более чем уверен, что в скором времени компания AZCHEMCO займет лидирующие позиции как в нашей стране, так и в соседних странах, придерживаясь современным требованиям, обеспечении здоровья растений, здоровой пищи для людей и защиты экосистем. Мы желаем AZCHEMCO успехов в этом начинании и верим, что это даст толчок развитию агрохимической науки", - добавил Дж.Агаев.