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Мухтар Бабаев: В апреле в Азербайджане за один день выпала 3-месячная норма осадков

Мухтар Бабаев: В апреле в Азербайджане за один день выпала 3-месячная норма осадков 16 апреля в Азербайджане, за один день выпала 3-месячная норма осадков, на 17 горных реках наблюдались сели и наводнения.
АПК
2 мая 2025 г. 10:53
Мухтар Бабаев: В апреле в Азербайджане за один день выпала 3-месячная норма осадков

16 апреля в Азербайджане, за один день выпала 3-месячная норма осадков, на 17 горных реках наблюдались сели и наводнения.

Как сообщает Report, об этом сказал представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на проходящем в Баку IV Форуме развития агробизнеса.

По его словам, поскольку сельское хозяйство напрямую связано с климатом, оно является отраслью, наиболее чувствительной к изменениям климата: "В последние годы негативные последствия этих изменений создают серьезные трудности. Усиливающаяся засуха, засоление почв и экстремальные погодные условия снижают продуктивность, оказывая серьезное влияние на глобальную продовольственную безопасность. В мире уже наблюдаются более интенсивные температурные волны, сильные штормы и разрушительные наводнения. Если в 1970-х годах происходило примерно 100 бедствий в год, то сегодня это число увеличилось до 400. Это угрожает продовольственной безопасности и ослабляет устойчивость сельского хозяйства".

Бабаев добавил, что согласно данным Всемирной метеорологической организации (ВМО) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), бедствия, произошедшие за последние 30 лет, нанесли сельскому хозяйству ущерб примерно в $3,8 трлн, то есть в среднем $123 млрд в год, или около 5% годового глобального ВВП сельского хозяйства.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin nümayəndəsi: "Apreldə 17 dağ çayında sel və daşqın baş verib"

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