Мухтар Бабаев: Подготовлен план деятельности в поддержку "зеленого" сельского хозяйства

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана создало систему раннего оповещения для обеспечения устойчивости сельскохозяйственного сектора.

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана создало систему раннего оповещения для обеспечения устойчивости сельскохозяйственного сектора.

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев сказал во время выступления на открытии международной конференции под названием "Взгляд в будущее: Переход на цифровое сельское хозяйство".

"Мы работаем над этим в тесной координации с Министерством сельского хозяйства. Уже подготовлен совместный план деятельности в поддержку "зеленого" сельского хозяйства", - отметил М.Бабаев.

По его словам, освобождение земель от оккупации стало новым этапом в развитии этого сектора: "30-летняя оккупация Арменией наших земель крайне отрицательно сказалась на экосистеме этого региона. Азербайджан планирует восстановить леса в регионе. Это направлено на предотвращение климатических изменений и деградации земель. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) - наш долгосрочный партнер. Это сотрудничество привело к заметным изменениям в сфере улучшения условий жизни людей".