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Мухаммад Насар: ФАО расширяет партнерство с правительством Азербайджана

Мухаммад Насар: ФАО расширяет партнерство с правительством Азербайджана Мухаммад Насар: ФАО расширяет партнерство с правительством Азербайджана
АПК
13 мая 2025 г. 11:32
Мухаммад Насар: ФАО расширяет партнерство с правительством Азербайджана

Партнерство Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) с правительством Азербайджана постоянно расширяется.

Как сообщает Report, об этом сказал новый представитель ФАО в Азербайджане Мухаммад Насар на церемонии открытия в Баку 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки (Caspian Agro) и 30-й Юбилейной Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности (InterFood Azerbaijan).

Он подчеркнул, что этот год является знаменательным для ФАО: "Но в то же время это подтверждает нашу приверженность инновациям, равенству и справедливости, и миру, где у каждого есть доступ к безопасной, здоровой пище. Признаем, что впереди серьезные вызовы, такие как изменение климата, деградация почв, миграция сельского населения. Инновации - это мост, ведущий к устойчивости. Именно через устойчивость мы можем создать стабильные, справедливые и сильные продовольственные системы".

Насар отметил, что от эффективного орошения до обучения фермеров и развития кооперативов, наша совместная деятельность дает реальные результаты: "Это не просто проекты, а инвестиции для наших будущих поколений".

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Версия на английском языке Muhammad Nassar: FAO expands partnership with Azerbaijani government
Версия на азербайджанском языке Muhammad Nasar: “FAO Azərbaycan hökuməti ilə tərəfdaşlığı genişləndirir”

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