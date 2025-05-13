Мухаммад Насар: ФАО расширяет партнерство с правительством Азербайджана

Мухаммад Насар: ФАО расширяет партнерство с правительством Азербайджана

Партнерство Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) с правительством Азербайджана постоянно расширяется.

Как сообщает Report, об этом сказал новый представитель ФАО в Азербайджане Мухаммад Насар на церемонии открытия в Баку 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки (Caspian Agro) и 30-й Юбилейной Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности (InterFood Azerbaijan).

Он подчеркнул, что этот год является знаменательным для ФАО: "Но в то же время это подтверждает нашу приверженность инновациям, равенству и справедливости, и миру, где у каждого есть доступ к безопасной, здоровой пище. Признаем, что впереди серьезные вызовы, такие как изменение климата, деградация почв, миграция сельского населения. Инновации - это мост, ведущий к устойчивости. Именно через устойчивость мы можем создать стабильные, справедливые и сильные продовольственные системы".

Насар отметил, что от эффективного орошения до обучения фермеров и развития кооперативов, наша совместная деятельность дает реальные результаты: "Это не просто проекты, а инвестиции для наших будущих поколений".