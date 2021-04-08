Мировые цены на продовольствие выросли до максимума с июня 2014 года

Рост обусловлен в первую очередь значительным повышением индексов цен на растительные масла, мясо и молочную продукцию

Индекс цен на продовольственные товары в марте вырос на 2,1% по сравнению с февралем, до 118,5 пункта, индикатор растет уже десятый месяц подряд и достиг максимума с июня 2014 года.

Как передает Report, это следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Отмечается, что рост обусловлен в первую очередь значительным повышением индексов цен на растительные масла, мясо и молочную продукцию, в то время как индексы цен на зерновые и сахар снизились. Так, индекс цен на зерновые в марте составил 123,6 пункта, что на 2,2 пункта или 1,7% ниже февральского показателя. "Несмотря на то, что впервые за восемь месяцев этот показатель снизился, он на 25,9 пункта (26,5%) превышает уровень марта 2020 года", — пишет FAO.

Индекс цен на сахар в марте составил 96,2 пункта, что на 4 пункта или 4% ниже февральского значения. "Это первое снижение значения данного индекса после двух месяцев неуклонного роста", — говорится в релизе.

Индекс цен на растительное масло поднялся к февралю на 11,8 пункта (+8%) и составил 159,2 пункта — это самый высокий уровень с июня 2011 года. Сохранение высоких значений этого индекса главным образом обусловлено повышением цен на пальмовое, соевое, рапсовое и подсолнечное масла, отмечается в релизе.

Индекс цен на молочную продукцию вырос на 4,4 пункта (+3,9%), до 117,4 пункта. FAO пишет, что таким образом, рост данного индекса продолжается десятый месяц подряд, в результате чего его значение оказалось почти на 16% выше, чем в соответствующий период прошлого года.

Наконец, индекс цен FAO на мясо составил 98,9 пункта, что на 2,2 пункта или 2,3% выше уровня февраля. Рост данного показателя продолжается шестой месяц подряд. "Котировки цен на мясо птицы и свинину выросли под влиянием активного импорта со стороны азиатских стран, прежде всего Китая", — говорится в релизе.