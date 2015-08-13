Мировой спрос на золото во 2-м квартале снизился на 12%

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Мировой спрос на золото во втором квартале 2015 года снизился на 12% до 914,9 тонны в связи с резким снижением закупок в странах Азии. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила сегодня газета The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов Всемирного совета по золоту (World Gold Council).

Цена на золото с немедленной поставкой упала с 1920,94 доллара за тройскую унцию в сентябре 2011 года почти на 40% и сейчас составляет 1115,80 доллара за тройскую унцию.

"Этот спад произошел в условиях, когда спрос в мире на ювелирные украшения снизился во втором квартале на 14% до 513,5 тонны, в то время как год назад он составлял 594,5 тонны, - отметила газета. - На ювелирные изделия приходится примерно 60% от мирового потребления золота". Спрос на золото с целью инвестиций сократился на 11% до 178,5 тонны по сравнению с 199,9 тонны годом ранее.

Поставки золота на рынок, по данным газеты, снизились на 5% до 1032,6 тонны.