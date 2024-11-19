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Мировой экспорт кофе в 2023/24 сезоне вырос почти на 12%

Мировой экспорт кофе в 2023/24 сезоне вырос почти на 12% Мировой экспорт кофе в 2023/24 маркетинговом сезоне (октябрь-сентябрь) увеличился на 11,7% до 137,27 млн мешков (по 60 кг).
АПК
19 ноября 2024 г. 10:56
Мировой экспорт кофе в 2023/24 сезоне вырос почти на 12%

Мировой экспорт кофе в 2023/24 маркетинговом сезоне (октябрь-сентябрь) увеличился на 11,7% до 137,27 млн мешков (по 60 кг).

Как передает Report, об этом говорится в отчете Международной организации по кофе (ICO).

В том числе отгрузки зеленого (необжаренного) кофе выросли на 11,8%, до 123,75 млн мешков.

Среди макрорегионов позицию крупнейшего экспортера кофе сохраняет Южная Америка, в 2023/24 сезоне нарастившая поставки на 30,7% до 66,13 млн мешков. В том числе в Бразилии зафиксирован рекордный показатель отгрузок кофе в 49,03 млн мешков.

Продажи кофе из государств Азии и Океании в завершившемся сезоне снизились на 6,7% (до 40,62 млн мешков), тогда как Африка увеличила поставки на 17,3% (до 16,02 млн мешков).

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