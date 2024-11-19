Мировой экспорт кофе в 2023/24 сезоне вырос почти на 12%

Мировой экспорт кофе в 2023/24 маркетинговом сезоне (октябрь-сентябрь) увеличился на 11,7% до 137,27 млн мешков (по 60 кг).
Как передает Report, об этом говорится в отчете Международной организации по кофе (ICO).
В том числе отгрузки зеленого (необжаренного) кофе выросли на 11,8%, до 123,75 млн мешков.
Среди макрорегионов позицию крупнейшего экспортера кофе сохраняет Южная Америка, в 2023/24 сезоне нарастившая поставки на 30,7% до 66,13 млн мешков. В том числе в Бразилии зафиксирован рекордный показатель отгрузок кофе в 49,03 млн мешков.
Продажи кофе из государств Азии и Океании в завершившемся сезоне снизились на 6,7% (до 40,62 млн мешков), тогда как Африка увеличила поставки на 17,3% (до 16,02 млн мешков).