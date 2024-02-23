Минсельхоз: В Азербайджане уделяется особое внимание модернизации предоставляемых фермерам услуг

В Азербайджане уделяется особое внимание модернизации предоставляемых фермерам услуг и применению передовых механизмов, поддерживаемых государством.

В Азербайджане уделяется особое внимание модернизации предоставляемых фермерам услуг и применению передовых механизмов, поддерживаемых государством.

Как сообщает Report, об этом руководитель аппарата Министерства сельского хозяйства Азад Джафарли заявил на мероприятии, посвященном завершению Бакинского модуля сертификационной программы Итало-Азербайджанского университета.

Он сказал, что проводимые в Азербайджане работы по развитию сельского хозяйства повышают уровень занятости населения.

"Согласно распоряжению президента страны, в рамках государственной поддержки сельскому хозяйству предоставляются субсидии, и это стимулирует развитие данной сферы", - сказал Джафарли.