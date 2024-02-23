О нас

Минсельхоз: В Азербайджане уделяется особое внимание модернизации предоставляемых фермерам услуг

Минсельхоз: В Азербайджане уделяется особое внимание модернизации предоставляемых фермерам услуг В Азербайджане уделяется особое внимание модернизации предоставляемых фермерам услуг и применению передовых механизмов, поддерживаемых государством.
АПК
23 февраля 2024 г. 16:22
Минсельхоз: В Азербайджане уделяется особое внимание модернизации предоставляемых фермерам услуг

В Азербайджане уделяется особое внимание модернизации предоставляемых фермерам услуг и применению передовых механизмов, поддерживаемых государством.

Как сообщает Report, об этом руководитель аппарата Министерства сельского хозяйства Азад Джафарли заявил на мероприятии, посвященном завершению Бакинского модуля сертификационной программы Итало-Азербайджанского университета.

Он сказал, что проводимые в Азербайджане работы по развитию сельского хозяйства повышают уровень занятости населения.

"Согласно распоряжению президента страны, в рамках государственной поддержки сельскому хозяйству предоставляются субсидии, и это стимулирует развитие данной сферы", - сказал Джафарли.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazirlik rəsmisi: "Fermerlərə göstərilən xidmətlərin modernləşdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir"

Экслюзивные новости

В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
23 февраля 2024 г. 17:01
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
23 февраля 2024 г. 14:31
Директор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
ФотоДиректор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
23 февраля 2024 г. 11:58
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
22 февраля 2024 г. 14:39
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
20 февраля 2024 г. 09:33
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
19 февраля 2024 г. 17:11
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
19 февраля 2024 г. 15:13
В Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
ВидеоВ Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
19 февраля 2024 г. 14:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi